Reino Unido modificará su legislación para esquivar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Reino Unido ha presentado una nueva Carta de Derechos que otorgará al gobierno británico el poder de ignorar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que la semana pasada bloqueó los planes del país de deportar migrantes a Ruanda.

El ministro británico de Justicia y viceprimer ministro, Dominic Raab, ha presentado este miércoles en el Parlamento la nueva Carta de Derechos, una reforma judicial que deja claro que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, que había autorizado los vuelos a Ruanda, cuenta con supremacía legal y que las decisiones del TEDH no tienen por qué ser respetadas siempre por los tribunales del país.

"Esta carta reforzará nuestra tradicción británica de libertad reinyectando una dosis de sentido común en el sistema de justicia", ha declarado Raab en el Parlamento. El ministro ha dado a entender que el TEDH ha emitido sentencias "expansivas" y que la nueva legislación otorgará a los tribunales nacionales la capacidad de interpretar las leyes a su manera, en virtud del "margen de apreciación" que permite el convenio.

Según el ministro de Justicia, la nueva Carta de Derechos facilitará la deportación de "delincuentes extranjeros", lo cual "protegerá mejor" a los ciudadanos. "Nos hará más libres y nuestras calles estarán más seguras", ha dicho.

