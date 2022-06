El 50% de los municipios rurales de la Región sufre problemas de despoblación

La Región de Murcia cuenta con veinte municipios rurales y la mitad de ellos sufren problemas de despoblación, según un estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Las Administraciones públicas consideran que se deben aplicar políticas conjuntas para atajar este problema. El estudio del CES señala a municipios como Ojós, Ricote, Ulea, Albudeite, Campos del Río, Pliego y Aledo, como los más afectados por la despoblación. Pero también habla de municipios grandes como Lorca o Caravaca de la Cruz. Estos, aunque sus núcleos urbanos sean grandes, tienen un gran número de pedanías que sufren de forma más directa el problema de la despoblación. Lorca tiene más de 50 pedanías y Caravaca más de 10.

Saber los problemas y buscar soluciones

El estudio ha intentado ser una radiografía de la situación de las zonas despobladas. Se trata de saber qué problemas hay para buscar solución. Para Maria Dolores Muñoz, presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, "si no tenemos un buen diagnóstico de qué pasa en las pequeñas zonas rurales, cada vez habrá más despoblación". Dentro de los principales factores que se señalan, está la falta de empleo estable, la conectividad (internet de alta velocidad) y el transporte entre la residencia y los grandes entornos urbanos. Eso sí, el estudio no sólo se centra solo en el por qué, sino que se aventura a aportar soluciones. Algo que, reconocen, no es sencillo.

“La causa fundamental es económica, pero también geográfica“

Según José Colino, Catedrático de la UMU y coautor del estudio del CES "la solución es muy difícil ya que la causa fundamental es económica, pero también geográfica, porque no puedes transportar el pueblo de donde está". Para Colino, se trata de un círculo vicioso que va desde la demografía hasta el mercado de trabajo: "La falta de empleo hace que los jóvenes tengan que emigrar, haciendo que la población de estas zonas envejezca".