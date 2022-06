Afganistán ha sufrido este lunes un nuevo atentado que ha provocado la muerte de al menos dos personas, dejando heridas a otras 28, entre ellas cinco miembros de las fuerzas de seguridad de los talibanes. La explosión se ha producido tras la activación de un artefacto adherido en un vehículo de las autoridades mientras circulaba por un concurrido mercado en el distrito de Ghani Khil de la ciudad de Shirgar, al este del país, según le ha afirmado a Efe Hafiz Abdul Basir Zabuli, portavoz de la Policía de la provincia de Nangarhar, donde ha ocurrido el suceso.

Por el momento, ningún grupo armado ha reivindicado el ataque, aunque Nangarhar ha sido habitualmente reconocido como el principal bastión en Afganistán del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que se ha erigido como la principal amenaza a la estabilidad del país desde el regreso al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto.

Tras conocerse el alcance de la explosión, la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha instado a poner fin a las agresiones contra civiles. "La UNAMA condena el ataque de esta mañana en un mercado concurrido (...) que mató e hirió a decenas de civiles, entre ellos algunos niños. Los continuos ataques contra civiles en Afganistán deben cesar de inmediato", ha escrito en Twitter.

