Fidel Narváez era cónsul de Ecuador en Londres cuando Julian Assange se refugió en la embajada del país iberoamericano para evitar la cárcel. Narváez se hizo amigo del fundador de Wikileaks y participa activamente en la campaña internacional para su puesta en libertad.

Hablamos con él sobre la decisión del gobierno británico de autorizar la extradición de Assange a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje y condenarlo a hasta 175 años de cárcel.

Pregunta: ¿Qué piensa de la decisión sobre la extradición de Julian Assange?

Era una decisión que se esperaba. Es una decisión política totalmente. Sabemos que este es un caso político en esencia, y ahora se había abierto una ventana para que la política tomara su decisión. Y decidieron así porque el gobierno de Gran Bretaña es el aliado más sumiso que tienen los Estados Unidos y era prácticamente imposible pensar que ellos iban a detener esta extradición.

Sin embargo, no estamos en el final del camino. Nos acercamos al final, pero quedan todavía unas avenidas de apelación para la defensa de Julian dentro del propio sistema jurídico británico. El caso regresa a las Cortes para que se puedan apelar algunos puntos que han quedado todavía pendientes de apelación. Y a seguir peleando.

P: ¿Creen que a Assange se la ha dado un juicio y un proceso justo?

Julian jamás ha tenido un tratamiento justo por parte de las cortes en general, y de parte del sistema británico claro que no. Recordemos cómo los británicos, creo yo que injustificadamente, tuvieron un acecho durante años a la embajada del Ecuador para alguien que apenas había roto una fianza. Eso nunca se había visto.

La pena que él recibió por haber roto su fianza no tiene precedentes, y se cumplió hace muchísimo tiempo. Julian lleva ya tres años en una cárcel, dos de ellos como un preso político porque no está cumpliendo una sentencia. No tiene deuda con la Justicia y está en la cárcel de mayor seguridad del Reino Unido, es decir, con los delincuentes más peligrosos.

Eso es una muestra de que no está teniendo un trato justo. Tendría derecho a defenderse en libertad, inclusive antes de salir de la embajada las Naciones Unidas ya habían decretado que su situación equivalía a una detención arbitraria, y que el Reino Unido tenía la obligación de dejarlo defenderse en libertad. Y eso no está sucediendo.

Entonces evidentemente no ha tenido un juicio justo, más allá de que se haya cuestionado también el conflicto de intereses por parte de los jueces que lo han sentenciado y aprobado esta extradición, y podríamos extendernos más en eso.

P: Leíamos en El País que la CIA se benefició del espionaje que sufrió Assange en la Embajada de Ecuador cometido por una empresa española. Eso podría anular la causa. ¿Crees que es posible?

Esto es así. Y eso es uno de los puntos que deben procesarse nuevamente en la Justicia británica.

Recordemos que hace un año, la Justicia denegó esa extradición solamente en base a un punto de los varios que la defensa estaba peleando: el relativo a la situación precaria de salud de Julian y el altísimo riesgo de suicidio si es extraditado a las condiciones opresivas de Estados Unidos. Ese es el punto que se apeló por parte de los estadounidenses y que ha escalado hasta la máxima instancia que ha terminado en el día de hoy.

Pero hay otros puntos de esa primera decisión de la Justicia británica que no fueron a favor de la defensa y que pueden ser apelados en una corte superior, al igual que los estadounidenses lo hicieron en el punto en que habían perdido. Entre esos, está lo que tú apuntas.

Es decir, los perseguidores de Julian, aquellos que sabemos que ya han trazado planes para secuestrarlo o para asesinarlo, han espiado ilegalmente al perseguido y a sus abogados, a su estrategia legal. En cualquier parte del mundo eso invalida un proceso.

Y en los Estados Unidos hay un precedente que es el más conocido de todo eso, que es el paralelo a lo que estamos viendo ahora: los Papeles del Pentágono con Daniel Ellsberg. La razón por la cual Daniel Ellsberg no fue sentenciado por espionaje es porque el gobierno estadounidense ilegalmente estuvo espiándolo, a él, a su psicólogo, a información confidencial del acusado.

Entonces, todo esto debe ser revisado por una Corte Superior y hoy, cuando ya ha pasado más de un año de esa decisión, hay mayores elementos que surgen del proceso que se está llevando a cabo en Madrid, en España, dado que se trata de una empresa de seguridad española que tenemos la evidencia de que estuvo espiando a Julian, a sus abogados, a sus médicos, a sus visitas.

Y todo apunta a que lo estuvo haciendo para terceros, precisamente para los estadounidenses y sus agencias, que son las que están queriendo extraditar a Assange y las que tienen la palabra decisiva en las condiciones carcelarias que Julian tendrá en EEUU si es extraditado.

"Lo preocupante es que sigue privado de libertad"

P: ¿Cuál es el próximo paso por parte de la defensa?

La defensa en este momento activa los recursos de apelación que estaban pendientes de procesarse, y que ya pueden ser activados ya que se ha agotado esta instancia política. Y depende de las cortes.

Sería una atrocidad que no los admitieran, porque a los estadounidenses se la admitieron.

Y luego se viene todavía más litigación en cortes británicas durante, seguramente, varios meses. Quizá no tanto como un año.

Pero lo preocupante es que, mientras tanto, esta persona que no está cumpliendo ninguna sentencia, que no tiene deuda con la Justicia, que no ha sido sentenciado a nada, sigue privado de su libertad en una prisión de máxima seguridad, con el deterioro que esto implica para su salud física y emocional. Él ha sido diagnosticado por los mejores peritos que han atestiguado en corte que sufre de severo stress post traumático, consecuencias de tortura psicológica y que el riesgo de que se quite su vida es cada día mayor.

P: ¿Lo has visto recientemente?

No lo he visto personalmente porque en la prisión donde se encuentra tiene un régimen de visitas extremadamente limitado que usa para su familia. Sí he podido hablar un par de veces con él por teléfono. Está todavía con fuerza para enfrentar lo que se viene. Esa es mi percepción, esperemos que no me equivoque.