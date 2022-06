Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Rusia anuncia un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la planta de Azot

Rusia concentra sus esfuerzos en el asalto de Severodonetsk en el Donbás, y sus fuerzas en el oeste han hecho algunos avances en el sector de Járkov por primera vez en varias semanas, según recoge el informe de inteligencia británico de este martes.

El 10 de junio, el Primer Vicepresidente de la Comisión Industrial Militar de Rusia predijo que el gasto estatal en defensa de este país aumentará entre 600.000 y 700.000 millones de rublos, lo que podría suponer un aumento del 20% en el presupuesto.

“(1 of 5)Russia's operational main effort remains the assault against the Sieverodonetsk pocket in the Donbas and its Western Group of forces have likely made small advances in the Kharkiv sector for the first time in several weeks.“