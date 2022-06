Muchos ucranianos están aprendiendo a reírse de la guerra. No porque quieran, sino porque es la única manera de mantenerse cuerdo en medio de la brutalidad y el horror. "Es la única manera de salvar tu salud mental de la guerra. No tengo dinero para un psicólogo. Muchos ucranianos no tienen dinero para psicólogos y el monólogo es una terapia muy barata", explica Anton Tymoshenkio, humorista ucraniano.

Para los ucranianos lejos del frente, el humor negro se ha convertido en un arma contra Putin y contra la ansiedad, el estrés postraumático, el mal humor y las pesadillas que dejan los bombardeos y los ataques. El presidente ruso y sus tropas son objeto de todos los chistes. Eso sí, de lo que son incapaces de reírse es de los episodios y más crudos que deja la guerra...