La periodista y escritora madrileña conversa sobre los asuntos de actualidad y también sobre literatura. Julia Navarro confirma que está ultimando su novena novela tras el éxito de sus ocho obras anteriores que se han publicado en más de treinta países. También afirma que Javier Marías es “el escritor con mayor potencia literaria de la actualidad".

Pregunta.- ¿Qué da más satisfacciones, el periodismo, la escritura o la vida en general?

Respuesta.- Bueno, el periodismo y la escritura son forman parte de la vida, con lo cual te dan las mismas alegrías y los mismos disgustos que te dan los otros aspectos de la vida.

P.- Una novela es una noticia larga en capítulos con introducción, nudo y desenlace o es algo mucho más serio y mucho más complicado.

R.- La verdad es que yo no sé cómo se escribe una novela. Yo las escribo, pero nunca me planteo el cómo las escribo. Cuando me reúno con jóvenes que quieren ser escritores o que están escribiendo sus primeros textos y me preguntan cómo se escribe una novela me ponen en un apuro y siempre les digo la verdad: no lo sé. Yo las escribo, pero no sé cuál es el método. Me pongo a escribir y cuando llego a la palabra fin, al final de todo, ya sé que hay una novela.

P.- Pero se escribe con disciplina, se escribe con trabajo.

“Yo me siento a escribir todos los días con un horario, no dejo de escribir ni un solo día, aunque sea una línea“

R.- Se escribe con disciplina. Por lo menos en mi caso, cada autor es diferente, pero yo es que soy muy disciplinada. Creo que no sabría hacer las cosas de otra manera. Por lo tanto, yo me siento a escribir todos los días con un horario, no dejo de escribir ni un solo día, esté viajando, sea mi cumpleaños, sea Navidad, da lo mismo. Yo escribo todos, todos los días, desde que empiezo hasta que pongo la palabra fin. Y en ese tiempo ha podido transcurrir dos años, tres años, pero no hay un solo día que yo deje de escribir, aunque sea una línea.

P.- ¿Cuál es la noticia que te gustaría dar y la novela que te gustaría escribir?

R.- Es una pregunta difícil en estos momentos. Si estuviera ejerciendo el periodismo, me gustaría dar la noticia del fin de la guerra en Ucrania. Esa es la mejor noticia que en estos momentos creo que se podría dar. ¿Y qué novela me gustaría escribir? La que estoy escribiendo.

P.- No nos cuentas nada de esa novela.

R.- Es una novela que llevo ya un tiempo trabajando en ella y todavía me falta un poco, pero espero que esté satisfecha de lo que estoy escribiendo.

P.- Tu novela más reconocida y reconocible dicen que es “Dime quién soy”, pero la primera fue “La Hermandad de la Sábana Santa”. ¿Es a la que más cariño tienes por ser la primera?

“Las novelas son como los hijos. Unos te dan más alegrías que otros, pero al fin y al cabo los quieres a todos por igual“

R.- Tengo ocho hijos. Cada novela es como un hijo y cada novela representa un momento distinto de mi vida y no sería justo elegir a una sobre otras. Hay unas que me han dado más alegrías. Pasa como los hijos, unos te dan más alegrías que otros, pero al fin y al cabo los quieres a todos por igual, porque todas las novelas responden a un momento determinado de mi vida. Pero qué duda cabe que “La hermandad” es muy especial para mí, porque fue mi primera novela y yo no me esperaba la acogida que tuvo entre los lectores.

P.- ¿Quién es el mejor o la mejor escritora actual en España?

R.- Yo no me atrevería a decir quién es el mejor. Te diré quién es mi escritor favorito en estos momentos y es Javier Marías. Yo creo que Javier Marías es realmente un escritor de una potencia importantísima, una potencia literaria. Ese es un escritor cuyos libros nunca dejan indiferentes. Eso es lo que yo le pido a los libros que no me dejen indiferente.

P.- ¿Cuando te enfadas más? ¿Cuando vas a hacer la compra viendo la cesta de la carestía, cuando ya no es el depósito, cuando llega el recibo de la luz o cuando haces la declaración de la renta?

R.- Yo no suelo enfadarme mucho en la vida, pero sí me preocupa lógicamente, como a todos los ciudadanos, porque a todos nos está afectando la situación económica. Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado desde el punto de vista económico y lo peor es que no se ve un horizonte. Los ciudadanos estamos sufriendo esta situación económica, que no solamente es en España, es a nivel global y que sin duda la guerra de Ucrania también ha puesto un peso más en la marcha de la economía, que ya no marchaba bien antes. Es decir, no solamente la guerra. Ese es el desencadenante de la crisis. Antes de la guerra la economía empezaba a ir mal.

P.- ¿Crees que en la política española debería estar penalizada la mentira y el engaño tanto como la corrupción?

“No carguemos sobre los políticos todos los defectos del ser humano, el resto tampoco somos seres angelicales“

R.- Bueno, la mentira y el engaño en la política es parte de la política como es parte de la vida. Es decir, no carguemos sobre los políticos todos los defectos del ser humano, porque el resto de los ciudadanos tampoco somos seres angelicales. Es verdad que aquí tiene una responsabilidad pública, tiene eso una responsabilidad mayor que un ciudadano común. Por tanto, no sé si penalizar, pero la forma de penalizar es cuando, cuando llega la hora de votar, ese es el momento en el que tenemos la oportunidad de decir bueno, usted no ha cumplido con lo que ha dicho y por tanto ya no confío en usted y no le voy a votar.

P.- Hace unas semanas en el Congreso se habló de corrupción democrática. ¿Crees que en España hay corrupción democrática?

R.- Yo creo que en España últimamente se dicen unas frases tan tremendas que dan ganas, a veces, de salir corriendo. Es decir, yo cuando veo, cuando estoy viendo una sesión parlamentaria a través de la tele y, sobre todo, también recuerdo cuando yo era cronista parlamentaria, necesitaba luego salir a la calle para volver a la normalidad, porque lo que se vive a veces en el microclima político, eso es, son, se dicen unas palabras y unas frases de tan grueso calibre que parece que el mundo se va a acabar. Y luego las cosas son mucho más normales y los ciudadanos estamos mucho más calmados de lo que están los políticos.

P.- ¿Crees que el populismo beneficia a la democracia española?

“El auge del populismo empieza a extender su manto sobre toda Europa y eso sí que nos debe de preocupar“

R.- La perjudica y la ha perjudicado y está perjudicando la democracia española y todas las democracias. Porque desgraciadamente el auge del populismo empieza a ser, empieza a recorrer, empieza a extender su manto sobre toda Europa y eso sí que nos debe de preocupar. El populismo apela a las emociones más primarias de los ciudadanos. Promete el paraíso y el paraíso no está ni al alcance del populismo ni al alcance de nadie. Y, por tanto, es muy fácil, sobre todo en momentos de crisis, que las opciones populistas florezcan y que la gente desesperada diga bueno, voy a confiar en estos, a ver si ellos sí son capaces de arreglar la solución. Pero las soluciones populistas siempre son mucho peores.

P.- ¿Qué consejo darías tú a nuestros políticos?

R.- Que sean capaces de anteponer los intereses generales a los intereses partidistas. Que aunque hay muchos que se sientan hoy en el Congreso que denostan la Transición, que tomen el ejemplo de aquellas generaciones en las que, partiendo de situaciones totalmente ideológicas distintas, de biografías muy diferentes, fueron capaces de sentarse y llegar a acuerdos que beneficiaron a todos los ciudadanos.