Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Zelenski anuncia nuevas sanciones contra Putin y sus principales aliados en el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha descartado aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que un país como Rusia no puede ser "cercado" en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania. "No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo", ha indicado Putin, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.