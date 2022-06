Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Ucrania recupera un 20% del territorio perdido en Severodonetsk

03:23: El ejército ruso está logrando un "éxito táctico" en el Donbás al concentrar sus fuerzas y potencia de fuego en un único punto de Ucrania, aunque lo está consiguiendo a cambio de un elevado coste y de pasar a la defensiva en el resto de frentes, según el último informe de la inteligencia británica. Moscú continúa logrando avances "progresivos" en el este de Ucrania, donde las operaciones para capturar las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk centran todos los esfuerzos. En total, en estos más de tres meses, Rusia ha logrado hacerse con el control del 20% del territorio ucraniano.

03:01: África pide levantar las sanciones que impiden la exportación de trigo y fertilizantes rusos. El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, ha pedido a los países occidentales que levanten las sanciones que impiden la exportación de trigo y fertilizantes rusos, tras reunirse con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para abordar los efectos de la guerra en Ucrania para África.

El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, junto al presidente ruso, Vladímir Putin. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

02:32: Soldados ucranianos a pocos kilómetros del frente de batalla defienden sus posiciones en trincheras en Járkov, mientras los pueblos más cercanos a la frontera rusa siguen siendo atacados con misiles.

02:05: La guerra en Ucrania ha forzado a más de 6,5 millones de personas a salir del país, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, hay más de ocho millones de desplazados internos, es decir, personas que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania, según la última estimación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

01:33: Cien días de la guerra en Ucrania: un conflicto sin solución militar en el horizonte y con la vía diplomática congelada. Muchos auguraban que Rusia se haría con el control del país vecino en tan solo unos días, un escenario que no se ha cumplido. Después de 100 días en los que Ucrania ha recibido un gran apoyo de los países de Occidente y tras haber perdido la ciudad portuaria de Mariúpol, las tropas ucranianas siguen resistiendo a los ataques de Rusia.

“Desde el comienzo de la guerra de Ucrania el tablero geopolítico se ha movido pero no del lado que Putin deseaba. Su intención de mantener a la OTAN lejos de las fronteras rusas no solo no se ha cumplido sino que se le habría vuelto en contra.



