Diagnóstico sobre la mujer en el periodismo: precariedad, acoso en redes, y falta de voces en opinión

El II Seminario “Mujeres y periodismo en el contexto digital” tiene lugar en el Auditorio de Prado del Rey de Madrid. Se trata de un encuentro para reflexionar sobre la situación de la mujer en el ámbito periodístico, sobre todo tras la pandemia que ha agudizado la desigualdad de género.

“El objetivo es hacer un diagnóstico y un análisis de la situación de las mujeres periodistas marcadas por el contexto digital. Hemos detectado dos problemas fundamentales: la violencia en redes y la precarización. Queremos que el seminario sirva para hacer propuestas para el futuro, un futuro que se presenta lleno de sombras y de luces para las mujeres periodistas”, afirma Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE.

Precariedad laboral

“Tengo 56 años, no llego a cobrar 1.000 euros al mes, y aunque estoy feliz porque escribo sobre tecnología, no consigo que me contraten. Siempre he sido precaria. Sólo he tenido un trabajo fijo que me duró tres años. No pude hacer másteres y quiero decir que los másteres frenan mucho el ascensor social”, cuenta Marian Álvarez, presidenta de Comunicadoras 8 M.

“Tengo 56 años y no llego a cobrar 1.000 euros al mes“

El testimonio de Álvarez es común a muchas mujeres periodistas, que viven en la precariedad, sin estabilidad laboral, con salarios muy bajos o que incluso están en paro, a veces sin salir en las cifras oficiales. La precariedad no afecta sólo a las mujeres más jóvenes, “sino también a las de más edad, las mujeres que se han quedado en la calle y a las falsas autónomas”, añade Lola Fernández, representante de Comunicadoras Granada.

“La precariedad también afecta a las periodistas de más edad que se han quedado en la calle“



La pandemia ha acelerado la caída de la industria del papel, y ha debilitado también al periodismo en televisión. “Hubo una caída de la publicidad, paralización de rodajes y programas. La pandemia ha afectado mucho a la profesión audiovisual”, asegura María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.

Carolina Pecharromán, editora de igualdad de televisión en RTVE, modera la mesa sobre 'Diagnóstico y propuestas de Asociaciones de mujeres periodistas' NURIA VERDE

:

Al mismo tiempo la transformación digital del periodismo ha supuesto una revolución en la forma de ejercer la profesión. “Si no tienes un ‘hashtag’ en televisión, no cuentas con ese retorno de las redes sociales. Si no existes en las redes, no existes”, explica Pilar Socorro, periodista de RTVE y Vocal de la Junta Directiva de la Academia de Televisión.