El Tribunal Supremo ha avalado este martes que es posible condenar a prisión permanente revisable a los culpables de asesinatos de menores cuyas muertes se produjeron con alevosía y confirma así su jurisprudencia.

La Sala se ha pronunciado de este modo en relación con la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que decidió revocar la prisión permanente revisable a los dos condenados, el padrastro como autor material y la madre, por omisión, por la muerte de Aarón, el niño de dos años estrangulado en Elche en septiembre de 2018.

El Pleno de la Sala de lo Penal ha acordado por mayoría de 12 a 4 votos estimar el recurso de la acusación particular, al que se había adherido la Fiscalía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que había anulado la condena por prisión permanente que sí había impuesto en origen la Audiencia de Alicante.

El tema a tratar en este caso por el Pleno versaba sobre la aplicación de la prisión permanente revisable a quien asesina a un menor cuando la pena por este crimen (asesinato) ya recoge la alevosía y teniendo en cuenta que el Código Penal establece que la prisión permanente se aplicará a los asesinatos de menores sin más detalles.

Todo ello para determinar si se vulnera o no el principio jurídico del 'non bis in idem', que es la prohibición de ser juzgado y condenado dos veces por el mismo hecho y que ha sobrevolado en algunas sentencias del Supremo, cuando ha abordado la prisión permanente, pena que recientemente avaló el Constitucional.