El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PP y Ciudadanos para que la pena de prisión permanente revisable se pueda aplicar también a asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de las víctimas.

La proposición ha salido adelante con 270 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Así, la mayoría de grupos parlamentarios se ha mostrado a favor de que se tramite la ampliación de esta figura punitiva a esos supuestos, si bien algunos como Unidas Podemos, el PNV o el grupo Plural no la han apoyado.

Se trata de una iniciativa impulsada por Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven desaparecida hace más de dos años en un municipio valenciano y cuyo asesino confesó el delito, pero no se han podido localizar sus restos. Junto a los familiares de Marta del Castillo y Diana Quer, ha presenciado desde la tribuna de invitados el debate.

Esta reforma del Código Penal lleva también la firma de Coalición Canaria, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de UPN. Vox no se sumó al reclamar que se dé un paso más y se implante la cadena perpetua en los "crímenes más execrables", pero avanzó que apoyará la tramitación para intentar endurecer la norma después si el Pleno le da vía libre el martes.

PP: "Adecuada, protectora y ajustada a la Constitución"

Macarena Montesinos, del PP, ha sido la encargada de defender la proposición y la prisión permanente revisable, una figura "incuestionable" y apoyada, según ella, por la opinión pública a la que el Parlamento "no puede desoír". Ampliarla a quien oculta el cadáver no significa "sed de venganza", ha recalcado Montesinos antes de asegurar que la propuesta era "adecuada, protectora, reflexionada y ajustada a la Constitución".

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha visto el encaje constitucional de la iniciativa, ha advertido de que lo que les ha pasado a las familias de Diana Quer, Marta Calvo o Marta del Castillo puede pasarle a cualquiera, y ha indicado que si las penas que ahora se proponen hubieran estado en vigor, no se hubieran producido los crímenes de Lardero o el de Laura Luelmo.

También el antiguo diputado de Navarra Suma Sergio Sayas ha considerado que la propuesta merecía la unanimidad de la cámara. "Es un deber moral", ha zanjado. "No tendríamos perdón de Dios si no lo votáramos", ha apostillado Ana Oramas, de Coalición Canaria.

Macarena Olona, de Vox, ha exigido a los socialistas un "compromiso público" con esta propuesta porque la reforma de 2015 fue "insuficiente", a la vez que le ha pedido que no use el "subterfugio fraudulento" de ampliar los plazos de enmiendas para que la iniciativa "no vea la luz".