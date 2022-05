Seleccionan as tres mellores variedades de millo para recuperar o pan tradicional galego

Tres cores, tres millos

Tres cores, tres variedades de millo: Oubiña, Tui e Rebordáns. Foron seleccionadas pola súa calidade, rendemento e sabor como as de máis potencial para recuperar o pan autóctono, o de toda a vida.

“A selección fíxose entre as dez castes máis prometedoras á hora de facer o pan“

Na Misión Biolóxica de Galicia, con sede en Pontevedra, consérvase o banco de xermoplasma coas variedades que se cultivaban antigamente e que se foron perdendo coa entrada de millo foráneo. A selección fíxose entre as dez castes máis prometedoras á hora de facer o pan.

"Cos resultados totais vimos que agronómicamente había tres variedades que parecían idóneas para recuperar o sabor do pan tradicional, do pan de millo. Ademáis comprobouse que a calidade do millo e do pan era boa. Eso fixérono na cátedra do pan da Universidade de Santiago de Compostela", sinala Rosana Malvar, xefa de xenética do millo na Misión Boiolóxica.

E comprobaron que as tres se poden cultivar en distintas zonas de Galicia.

"Pódense cultivar en zonas tan diferentes coma Pontevedra ou Carral, porque fixemos avaliacións precisamente para comprobalo", engade a responsable da Misión Biolóxica.