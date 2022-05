La pastelería es un arte milenario en el que cada cultura ha dejado su granito de arena hasta conformar una de las bellas artes de la gastronomía. El tercer domingo de mayo se celebra el Día Internacional de la Repostería. Este día inspira a hornear y compartir las creaciones en redes sociales. En RTVE Andalucía queremos conmemorarlo haciendo una mención especial a algunas de las pastelerías más antiguas de nuestras provincias.

La Confitería Rufino de Huelva

En 1875, Rafael Rufino Santos abrió al público su establecimiento y, desde entonces, el trabajo artesano y el inconfundible sabor de sus productos han sido su seña de identidad. De hecho, la mayoría de las recetas son fruto de la experiencia de las generaciones.

“No lo vas a encontrar en otro sitio porque partimos siempre de materias primas.“

En 1974, el nieto del fundador, Rafael Rufino Hermoso, dejó en manos de la familia Rodríguez Romero el cargo de la Confitería Rufino. De hecho, les cedió las recetas. Ellos respetaron el conocido sabor de esta confitería centenaria y dieron un paso adelante para ofrecer nuevas posibilidades manteniendo la calidad, la elaboración artesana y los ingredientes naturales. José Luis, actual maestro obrador, explica: “Mucha gente me dice que nuestros productos son de mucha calidad. Yo no digo ni de mucha o de poca calidad, son exclusivos. Si quieres mi producto, tienes que venir a Confitería Rufino. No lo vas a encontrar en otro sitio porque partimos siempre de materias primas. No usamos cremas preparadas ni bizcochos preparados.” Gracias a eso, materializan su lema: ‘Nuestra preferencia es la frescura del pastel’.

En la actualidad, es la cuarta generación de dicha familia la que mantiene viva la tradición artesana. “Como es una empresa familiar en la que estamos varios hermanos, cada una tiene una parte y la mía es de obrador”, nos explica José Luis. El secreto de la continuación de su trabajo ha sido garantizar elaboraciones diarias y ser fiel a la idea original, que se ha fusionado con la experiencia de las generaciones posteriores. En el presente, no tienen miedo a mostrar sus recetas ni el proceso de elaboración, por lo que lo comparten en su página web.

“Para tres despachos, tenemos más de cuarenta personas trabajando.“

La confitería de Aracena (Huelva) ya no es la única. Se han unido una en Sevilla y otra en Valverde del Camino (Huelva). “Para tres despachos, tenemos más de cuarenta personas trabajando. Ya te puedes imaginar lo laborioso que es nuestro producto”, concreta el maestro obrador. “No encuentras competencia porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso.”

“Necesitarías 7 personas para hacer el hojaldre que hace esa máquina.“

La maquinaria automatizada está presente en el trabajo diario, pero la Confitería Rufino se empeña en conservar el proceso artesano, provocando que la producción diaria sea lenta y cuidadosa. “Hay obradores que, con la mitad de personas, hacen más productos del que hacemos nosotros”, admite José Luis. Una de las máquinas implantadas es una laminadora, que hace de rodillo. “El hojaldre es igual que si lo hicieras a rodillo, pero necesitarías 7 personas para hacer el hojaldre que hace esa máquina”. Se han tenido que adaptar al curso de la vida y al volumen de trabajo.

Piñonate Confitería Rufino

Aunque su especialidad son las yemas y los flanes, hay lugar en la Confitería de Rufino para los helados y los piñonates, tradición de Cuaresma que se elabora durante todo el año. “Nuestras especialidades no se venden en tanta cantidad como cualquier producto que lleve cremas.”

Como clave del éxito señalan la paciencia de los pasteleros y la frescura de los productos, por no utilizar conservantes artificiales. Todo provoca el sabor Rufino: “Es el sabor a lo natural”. Sin embargo, eso se refleja en el precio. “La gente piensa que es caro. Caro es que sus niños se coman en una tarde cuatro palmeras por un euro cada una. Eso sí que es malo y caro. No lo es comerte una palmera de mantequilla sin grasas tan nocivas. Si no todos los días, una de vez en cuando. A eso me refiero cuando hablo de confitería artesana.”