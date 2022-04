Consejos útiles para sacar partido al aceite en la cocina

¿Cuántas veces podemos usar el aceite en la cocina? ¿Qué temperatura no debe sobrepasar? ¿Es mejor empezar desde frío o caliente? Quiero compartir con vosotr@s conceptos y técnicas para poder usar correctamente el aceite y sacarle el mayor partido posible en la cocina.

Muchas personas creen que todos esos cocinados que parten de aceite deben estar siempre calientes, pero, lejos de la realidad esto no es así. En función del resultado deseado o técnica culinaria que queramos hacer, buscaremos la temperatura ideal.

No es lo mismo freír empanados o rebozados, que desprenderán restos que quedarán mezclados con el aceite a freír patatas o chip de de espinacas.

¿Cómo alargar la vida al aceite?

Tenemos dos formas de alargar la vida al aceite: colarlo y cuidando la temperatura.

Colado: después del uso es importantísimo, el reposado y el colado, retirando así los posos y restos de alimentos que aceleran su deterioro, debemos pensar que éstos se depositan en la base y siempre que calentemos el aceite se irán quemando constantemente.

Cuando hayamos usado el aceite para freír, si no es un rebozado o un empanado, es recomendable retirar del fuego, colar y guardar. GETTY

La temperatura: más cada tipo de grasa nos resistirá una temperatura concreta, no es lo mismo rehogar en mantequilla que en aceite de oliva. No obstante, sea la grasa que sea, no debemos quemarla ni someterla por espacios prolongados a demasiada temperatura.

Evitaremos sobrepasar en función de la grasa las siguientes temperaturas:

Aceite de oliva:180ºC

Aceite de girasol:165ºC

Mantequilla:135ºC.

Aceite de soja:160ºC

Aceite de colza:175ºC.

Aceite de maíz: 165ºC.

Los aceites de semillas como veis son menos resistentes a las altas tempetaruras; si se queman pierden antes sus propidades nutricionales.