Hay poco trigo y el disponible cuesta más. Esto se debe a que el mayor granero de Europa es Ucrania y, hasta momento, el cereal ha permanecido almacenado y no se ha podido exportar. . Sin embargo, Rusia ha asegurado que está "abierta a crear un corredor humanitario para sacarlo a través del puerto de Mariúpol".

A esa falta de trigo hay que sumarle el episodio prematuro de altas temperaturas que se ha vivido en España este mes de mayo, con los termómetros marcando cifras propias de la época estival. El resultado: numerosos daños en los cultivos. La crisis de suministros y la pandemia tampoco han ayudado. Según Asaja, ya se ha perdido hasta el 30 % de la cosecha en Aragón, que sumados a los factores anteriores, se traducen en una subida en los precios del trigo.

"Con el calor los granos se quedan sin peso"

Las altas temperaturas provocan efectos adversos en el trigo y no ayuda al proceso de llenado del grano que debe suceder en estas fechas. Por este motivo, el grano que está creciendo no ha cogido el peso adecuado, que es clave para la cosecha final. Daniel Marcén es agricultor en Leciñena, Zaragoza y ha vivido, en primera persona, el problema en sus cultivos: "Con estos calores, las plantas mueren prematuramente y los granos se arrugan, se quedan sin peso, entonces se pierden muchos kilos porque al final la cosecha está en los granos, no en la paja", ha asegurado.

El cereal es una planta que sufre a partir de los 28 grados. Y han sido demasiadas las horas en las que se ha estado por encima de esta temperatura. Un fenómeno que ha sucedido prácticamente en toda España, en el valle del Guadalquivir, en La Rioja, en Aragón, en la zona centro, en definitiva: numerosos lugares con campos de cultivo han experimentado ese calor excesivo: "Se juntan el hambre con las ganas de comer: la guerra, la pandemia y ahora esto. Habrá problemas para poder suministrar trigo", ha explicado Marcén en 'La Hora de la 1'.