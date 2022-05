Los fabricantes y su patronal llevaban meses intentando paralizar esa legislación de control de armas -aprobada por el exgobernador demócrata Andrew Cuomo- con una moción que fue desestimada este martes por la jueza, quien dio la razón a las autoridades y ordenó cerrar el caso, según el documento revisado por Efe.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, ha reaccionado a través de Twitter a la decisión, considerándola "una gran victoria" que reafirma el derecho de su oficina a "hacer que los fabricantes rindan cuentas por la devastación causada por las armas", así como un rayo de "esperanza" tras el tiroteo de Uvalde.

“In a major victory, a federal court affirmed my office's right to hold gun manufacturers accountable for the devastation caused by guns.



As we mourn the innocent lives lost in Uvalde, Buffalo, and across the nation, this is a moment of light and hope.“