Hace diez años el rey Juan Carlos I, entonces jefe del Estado en España, hacía historia con una frase: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

El 18 de abril de 2012 el rey, en un gesto sin precedentes, pedía perdón a todos los españoles por su polémico viaje de caza a Botsuana, acompañado de Corinna Larsen, que causó una gran polémica en el país y marcó un antes y un después para la Monarquía. El rey hacía esas declaraciones ante las cámaras de TVE a la salida del hospital de Madrid en el que tuvo que ser operado de la fractura de cadera provocada por un accidente durante esa estancia en África. La imagen de don Juan Carlos posando con un elefante abatido dio la vuelta al mundo.

00.29 min El rey pide disculpas por su viaje a África: "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir"

El rey emérito se vio obligado hace una década a esa petición de disculpas pública e histórica, a viva voz y televisada, ante la que en ese momento se consideró una de las crisis más importantes vividas por la Corona hasta la fecha. Un viaje que generó un revuelo sin precedentes, las primeras preguntas parlamentarias sobre el rey y un tsunami de críticas en todos los ámbitos, hasta ese momento desconocidas para la Casa Real española, que dio un giro en la imagen que muchos espanoles tenían del entonces su rey. Dos años despúes de ese episodio, en 2014, el rey abdicó en su hijo Felipe VI.

Fueron varios entonces los motivos de la indignación generalizada en la sociedad española: los ciudadanos vieron como el rey hacía un viaje de lujo mientras ellos hacían frente a las consecuencias de los recortes en lo peor de la crisis económica y poco después saltaba a la luz pública que Corinna Larsen acompañaba al monarca en esa cacería.