La empresa aeroespacial SpaceX pagó presuntamente 250.000 dólares en 2018 a una azafata del avión corporativo para silenciar una demanda por acoso sexual a su jefe multimillonario, Elon Musk, según ha informado el medio especializado en economía Business Insider.

Una amiga de la víctima ha denunciado que, en 2016, Musk enseñó su pene erecto a la asistente, le hizo tocamientos en la pierna sin su consentimiento y se ofreció a comprarle un caballo a cambio de un masaje erótico, de acuerdo con el diario estadounidense. Insider cuenta con el testimonio de esta amiga y con correos electrónicos, entre otros documentos.

La azafata, tras ser contratada en SpaceX, fue alentada a obtener una licencia como masajista para poder prestarle este servicio al multimillonario. Durante uno de esos masajes en una cabina privada en el Gulfstream G650ER de Musk, el jefe de la compañía presuntamente exhibió a la mujer sus genitales y luego "la tocó y le ofreció comprarle un caballo si hacía más". Algo que ella rechazó.

Musk responde en Twitter: "Las acusaciones son completamente falsas"

El magnate Elon Musk no ha tardado en responder a la noticia de Business Insider y lo ha hecho a través de la red social Twitter, cuya compra por parte del empresario continúa en suspenso. "Y, para que conste, esas acusaciones salvajes son completamente falsas", ha escrito contestando al mensaje de otra usuaria, quien defendía su inocencia.

“And, for the record, those wild accusations are utterly untrue“ — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

"Pero tengo un desafío para esta mentirosa que afirma que su amiga me vio "expuesto": describe solo una cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes, …) que no sea conocida por el público. No podrá hacerlo, porque nunca sucedió", ha solicitado en otro tweet.

Asimismo, Musk ha acusado al periódico de escribir el artículo sin contactar previamente con él y de querer interferir con la adquisición de Twitter: "Estaba claro que su único objetivo era un golpe de precio".

“Finally, we get to use Elongate as scandal name. It’s kinda perfect. �� https://t.co/qSNH7lsn72“ — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Pero no únicamente ha usado la plataforma para defenderse, sino que también la ha utilizado para bromear sobre la polémica, quitándole peso al asunto y rescatando un mensaje suyo de 2021. En él pedía que, si alguna vez salía a la luz un "escándalo" sobre él, se le pusiese el nombre de "Elongate". "Finalmente, podemos usar Elongate como nombre de escándalo. Es perfecto", ha escrito.

Según Insider, SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios, aunque el vicepresidente legal de la compañía, Christopher Cardaci, sí lo hizo: se negó a comentar ningún acuerdo de conciliación.