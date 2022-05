L'endometriosi és una malaltia inflamatòria crònica que moltes dones desconeixen. Qui la pateix pot arribar a esperar vuit anys per rebre el seu diagnòstic. Un dels símptomes és el dolor menstrual incapacitant. A les Illes Balears, hi ha un 15% de dones que han estat diagnosticades i hi ha d'altres que tenen el mateixos símptomes però encara no han rebut un diagnòstic.



La llei d'avortament és una passa endavant per les dones amb endometriosi La llei aprovada pel Consell de Ministres, inclou les baixes de tres dies per regles doloroses. Una passa molt important que aplaudeixen la majoria d'organitzacions que lluiten per visibilitzar els problemes d'aquesta malaltia. Però, consideren que falta matisar alguns aspectes. “"La regla no fa mal, si passa això és que existeix una patologia vinculada"“ La delegació mallorquina MoviendoSpain de l'Associació de Persones Afectades d'Endometriosi lluiten contra l'estigma que hi ha entorn de la regla i el dolor que provoca. El seu objectiu és millorar l'eficàcia tractaments existents i sobretot, posar èmfasi en la investigació, ja que l'endometriosi és una malaltia multisistèmica i necessita unitats multidisciplinàries per diagnosticar-la de forma precoç.