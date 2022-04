Yolanda García: la primera mujer con discapacidad reconocida por endometriosis en Castilla-La Mancha

Yolanda García, natural de Puertollano (Ciudad Real), inició su viaje con la endiometriosis a los 21 años. Dolor de regla, al ovular, quistes,... Y sin diagnostico durante 8 años: la unidad de Digestivo creía que podía ser Colón Irritable. Ginecología, que los quistes eran normales. Finalmente, decidió asistir a la sanidad privada y el diagnostico fue claro: Endometriosis y lesiones en el útero.

Tras una laparoscopia diagnostica y una cesárea, los profesionales, según nos cuenta, vieron que no había ni útero, ni trompas, ni ovarios y que la vejiga estaba pegada al útero. En palabras de Yolanda, no había nada dentro de ella.

En su primera intervención quirurgica, le quitaron 20 centímetros de intestino, todos sus órganos reproductores y también tuvieron que operar la vejiga. Tras esta intervención de endometriosis, llegó una de las consecuencias: uno de sus grandes sueños, la maternidad, no iba a poder hacerse realidad. Afirma que la ayuda psicológica ha sido y sigue siendo fundamental.

“Es muy duro querer ser madre y que de la noche a la mañana te digan que no vas a poder serlo. Tambien aceptar que tienes un dolor de por vida.“

Asegura que a pesar de que se está avanzando en su visibilidad, los pasos son muy pequeños. "La gente no sabe lo que es la endometriosis, lo que provoca, la invalidez que te marca el día a día,... no lo entienden. Pero no lo entienden empezando por la familia". Cuenta que su familia pasó de ver a una mujer activa de toda la vida, a ver a una persona rodeada de bolsas de agua caliente en el sofa y con pastillas para el dolor.

"Estamos en el primer escalón, pero desde muy abajo", así contestado cuando le preguntan por la investigación de la enfermedad que padece. La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres. De hecho, Yolanda cuenta que ella se sorprendíó al saber que afectaba a tantas mujeres.

La primera en conseguir la discapacidad Fue un proceso largo, así lo describe. Sola y enferma, le fue inposible pasar el tribunal médico que le reconocía la enfermedad, pero no la discapacidad. A los ojos del Tribunal era apta para trabajar. “Es una burrada la gente que hay y el poco caso que nos hacen“ Cuatro años de lucha, de papeles, de viajes, y con ayuda de su abogada, en febrero, le concedieron la discapacidad al 55%. Tras recurrir su abogada, y después de una segunda intervención quirúrgica, el Tribunal Supremo de Albacete, le concedía la discapacidad absoluta, el 100%. "Es un logro para todas, muchas están luchando y todo son puertas cerradas. Pero al final hay una que se abre y hay que aprovecharla", cuenta. 01.08 min Yolanda García primera mujer en conseguir la minusvalía por endometrosis en Castilla-La Mancha