Ana Peláez: "Las políticas de igualdad de género también tienen que estar permeadas por la discapacidad"

Los rostros de mujer predominan en la discapacidad. De cada cinco personas con discapacidad en España, tres son mujeres, de 55 años o más y con problemas de movilidad. Y del lado de cuidados, casi el 64% son también mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un tema que Ana Peláez Narváez conoce muy bien. Su propia experiencia y su dedicación profesional para intentar mejorar la situación de las personas con discapacidad y en defensa de sus derechos la han hecho una experta de renombre internacional en discapacidades. Personalmente, las entiende como nadie. Su ceguera no le ha impedido ser la primera mujer con discapacidad miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y ahora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Fuera de los foros especializados en discapacidad, Ana Peláez no duda en prestar su testimonio, no para contar su caso particular, sino para hablar de los problemas y retos que enfrentan las personas que tienen algún tipo de discapacidad y, en particular, de las mujeres discapacitadas.

05.00 min Objetivo Igualdad - REtrato 100x100 feminista: Ana Peláez Narváez

Mujeres con discapacidad: pluralidad de realidades Se declara "activista feminista por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad" y subraya que, si bien ellas son el 60% de las personas discapacitadas, las políticas y los planes públicos no siempre lo tienen en cuenta. Y, de igual manera, revindica que las políticas de género e igualdad "han de estar permeadas por la discapacidad, la inclusión y la accesibilidad". “Las mujeres con discapacidades sufren discriminaciones múltiples“ Ana Peláez subraya que estas mujeres y niñas con discapacidad sufren además discriminaciones múltiples: "Como mujeres y por ser migrantes, por vivir en el medio rural, por su etnia, religión, por su orientación sexual, por ser víctimas de violencia". Y cita como ejemplo de este vacío la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que considera urgente reformar: "No incluye la obligación de que todos los recursos especializados de atención a las víctimas de violencia de género sean inclusivos y accesibles" para las mujeres con discapacidad. Y de hacer más llevadera la vida también suelen encargarse las mujeres. La "Encuesta de discapacidad, autonomía y situaciones de dependencia" publicada en 2020 por el INE, muestra que, en uno de cada cinco hogares españoles, reside al menos una persona con discapacidad. Y en más de un millón de los casos esa persona vive sola. Por ello, la otra cara de la discapacidad son los cuidadores, o más bien las cuidadoras, porque casi el 64% de quienes se encargan de atender y facilitar la vida a las personas discapacitadas son mujeres.