Un total de 4,38 millones de personas residentes en hogares españoles —94,9 de cada mil habitantes— tenía alguna discapacidad o limitación en el año 2020, según la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, que refleja que los problemas de movilidad fueron el tipo de discapacidad más frecuente.

Esta nueva radiografía de los hogares en los que vive alguna persona con discapacidad, que parte de una muestra de aproximadamente 67.500 viviendas, también revela que todos los tipos de discapacidad afectaron más a las mujeres que a los hombres. Por sexo, 1,81 millones del total son hombres y 2,57 millones mujeres, mientras que, por edad, el 75,4% del colectivo tiene 55 o más años.

En rueda de prensa para presentar la encuesta, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha destacado que la discapacidad es una realidad "en expansión y con rostro de mujer".

También ha lamentado que el entorno sigue siendo hostil para estas personas que padecen diariamente la falta de accesibilidad en la vivienda, la vía pública y los transportes y ha subrayado la necesidad de apoyar a las familias, que son los principales cuidadores.

Por otro lado, un total de 2,4 millones de personas indicaron tener el máximo grado de severidad en algún tipo de discapacidad cuando no reciben ayudas (1,5 millones de mujeres y 0,9 millones de hombres).

Educación: más de 100.000 niños entre 6 y 15 años tienen discapacidad

La radiografía también alude al ámbito educativo y señala que el número de personas entre 6 y 15 años con algún tipo de discapacidad se situó en 106,3 mil en el año 2020. De esta cifra 70,3 mil eran niños y 36 mil eran niñas. La discapacidad relacionada con las dificultades de aprendizaje, aplicación del conocimiento y desarrollo de tareas fue la más frecuente en este grupo de edad (55,9% del total), seguida de los problemas de comunicación (49,8%).

El 99,5% de los menores de 6 a 15 años con discapacidad se encontraban escolarizados en el momento de la entrevista. Más de la mitad (el 58,7%) lo estaba en un centro ordinario recibiendo apoyos personalizados, el 20,8% estaba en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de apoyo y el 19,3% en un centro de educación especial.

En cuanto a las adaptaciones curriculares o apoyos para la inclusión educativa, el 52,1% de estos menores escolarizados recibieron apoyos y adaptaciones de forma satisfactoria, un 24,2% los recibieron pero no fueron suficientes y un 11,1% necesitaba adaptaciones curriculares o apoyos y no los recibió. El 16,3% de los menores con problemas de audición y el 12,7% de los que tenían problemas de aprendizaje declararon necesitar adaptaciones curriculares o apoyos y no los recibieron.

Respecto a las adaptaciones necesarias en la clase o centro de estudios debido a la discapacidad, para seis de cada diez de estos menores no fue necesaria ninguna adaptación debida a su discapacidad, para el resto sí fue necesario aunque no se realizaron en el 28,4% de los casos.

El análisis también pone el foco en las 120,8 mil personas con discapacidad que tienen 16 y más años (un 2,9% del total) e indica que el 41,2% tenía entre 16 y 24 años, el 49,9% entre 25 y 64 años y un 8,9% eran personas de 65 o más años.

El 47,7% de los estudiantes de 16 a 24 años realizaron un curso de educación secundaria y el 19,1% de educación especial. Entre los de 25 a 64 años, el 35,9% estuvo en un centro de formación profesional ocupacional y el 21,5% en un centro de educación especial. Las dificultades en la realización de las tareas de la vida doméstica y los problemas de movilidad fueron los tipos de discapacidad más frecuentes entre las personas de 16 y más años que realizaron algún tipo de estudio. En concreto para el 36,9% y el 33,5% del total, respectivamente.