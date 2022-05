Dormir a dins el cotxe, l'única alternativa d'un mestre amb contracte temporal a Eivissa

En un cotxe i amb les finestres tapades amb paper de diari. Així ha dormit Daniel Rioja durant dues setmanes a Eivissa. Amb un contracte temporal de mestre a un institut de l'illa diu que "era l'única alternativa per poder estalviar i no perdre doblers".

Ell mateix des del mateix cotxe explicava l'experiència a les xarxes socials "El meu pare a la meva edat ja havia format una família i tenia una empresa. Jo ara he de dormir al cotxe" El contracte temporal i ell ha tornat a Mallorca, però el problema de l'habitatge continua afectant la majoria dels treballadors que han d'anar a Eivissa. Trobar un habitatge assequible és una missió impossible per a la majoria dels treballadors de temporada. "Per un llit a una habitació compartida demanen uns 500 euros" Els sous que els paguen no els hi basten per llogar un pis a Eivissa.

Fins a 3.000 € per un apartament “El meu pare a la meva edat ja havia format una família i tenia una empresa. Jo ara he de dormir al cotxe“ Jeffrey Fernández, delegat a Eivissa i Formentera del Col·legi d'Agents de Propietat Immobiliària i de l'Associació API afirma que els preus es disparen quan comença la temporada. "Un pis de dues habitacions pot passar d'uns 1.000 a uns 1.500" Assegura que un dels problemes principals és que "no hi ha habitatges suficients per a tota la gent que arriba a l'illa per fer la temporada".

Molts treballadors quedaran a la península “Les empreses han d'ajudar als treballadors i així anirà tot molt millor“ De fet, aquest estiu molts deixaran de venir. Els empresaris estan rebent manco currículums i tenen dificultats per completar les plantilles. Des de la Federació Hotelera d'Eivissa declaren que han hagut de cercar alternatives i molts ofereixen als treballadors un espai on dormir. Juan és un transportista que fa més de deu anys que viu a l'illa, però fa uns mesos va estar a punt de tornar a la península. Diu que no trobava un pis assequible on poder viure. En el darrer moment l'empresa li va facilitar un espai on poder passar la nit. "Crec que és una de les solucions més efectives. Les empreses han d'ajudar als treballadors i així anirà tot molt millor"