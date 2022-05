Por el centro histórico de Córdoba ya pasean más turistas que vecinos. Eduardo es uno de los pocos que resisten el empuje turístico y se ha convertido en uno de los últimos vecinos que habitan en la plaza del Potro. "Antes me asomaba a la puerta y me dolía la mano de saludar, pero ahora pasan las horas y no saludas a nadie porque no los conoces. Son turistas la mayoría".

Solo cuatro familias habitan las tradicionales casas patio, porque ahora casi todos los edificios de la plaza se han convertido en apartamentos turísticos. "Los jóvenes se están yendo a espacios más amplios en las zonas de nueva construcción", ha señalado Juana Pérez, persidenta de la Asociación de Vecinos la Axerquía.

Estos días miles de turistas se acercan para contemplar los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que han recibido casi 100.000 visitas durante los dos primeros días de concurso, a la espera de los días grandes en fines de semana.

Los 52 patios que participan en el concurso, que finaliza el próximo 15 de mayo, más los 7 que se pueden visitar al margen del mismo, están recibiendo una afluencia de público muy parecido a los años previos a la pandemia y se espera que, si la temperatura acompaña, el fin de semana lleguen turistas de diversos rincones de Europa, ya que la capital cordobesa superará el 90% de ocupación hotelera.

Un tercio de las viviendas del casco histórico tiene más de 50 años Un 30% de las viviendas del casco histórico de Córdoba tiene más de 50 años, 200 de las cuales están en ruinas. Una situación que afecta directamente a la pérdida de población. En la actualidad, los residentes son un 15% menos que hace 20 años. No obstante, también han surgido en los últimos años iniciativas para recuperar un estilo de vida que el turismo de masas está dejando de lado. Una de ellas la encontramos en el barrio de San Agustín, donde seis familias han constituido una cooperativa para rehabilitar y 'rehabitar' una casa. Lo hacen asesorados por una asociación cultural. "A nosotros nos movía esa forma de vida, tener una casa con una vida más colectiva, abierta a los vecinos", ha explicado María José Martínez, una de sus futuras residentes. Las propietarias del inmueble, que se habían criado en la casa, los eligieron en lugar de a un fondo de inversión. "Frente a una oferta mejor económicamente, ellas decidieron venderla a estas familias para que siguiera siendo una casa y eso es precioso", ha celebrado Jacinta Ortiz, de la Asociación de Patios de la Axerquía. Ahora buscan ubicación para tres proyectos similares que devuelvan los vecinos a los patios cordobeses.