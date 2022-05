Madeleine McCann tenía solo tres años cuando desapareció de su habitación, donde dormía con sus dos hermanos pequeños. Era 2007 y su familia, de origen británico, pasaba las vacaciones en un complejo turístico en Praia da Luz, situado en el Algarve portugués. Desde aquella fatídica noche, el caso comenzó a alcanzar una enorme repercusión y la tranquila zona se convirtió rápidamente en un foco de interés mundial. Se ha cumplido el 15 aniversario de su desaparición, este martes 3 de mayo, pero su paradero sigue siendo desconocido.

Durante todo este tiempo, se han planteado multitud de hipótesis que no han hecho sino incrementar la cantidad de incógnitas y las criticas a la presunta errática investigación de Portugal. La Policía lusa acumuló más de 2.000 diligencias, 500 búsquedas en la zona y casi 20 sospechosos. Se llegó, incluso, a señalar a los padres como sospechosos.

Tras cerrar el caso y reabrirlo años más tarde, nuevas pistas han llevado a la Fiscalía portuguesa pedir la imputación de un ciudadano alemán. Se trata de Christian Brueckner, un delincuente sexual que cumple condena por tráfico de drogas y que ha sido señalado como el principal sospechoso. Pero, ¿qué otras personas han sido acusadas del secuestro de Madeleine? ¿Qué líneas de investigación se han seguido hasta ahora? ¿Por qué se llegó a incriminar a los padres? Estas son las claves de la desaparición de Madeleine.

Madeleine desapareció por la noche cuando dormía en la habitación con sus hermanos el 3 de mayo de 2007, en un apartamento en Praia da Luz. Sus padres, Gerry y Kate McCann, estaban cenando con unos amigos en el restaurante Tapas Bar del complejo Ocean Club, a unos 50 metros de la habitación de los pequeños. Los adultos se turnaban para vigilar a los niños y, a juicio del matrimonio, no corrían peligro a pesar de estar solos en la habitación.

¿Por qué se acusó a los padres y qué sucedió después?

El 6 de septiembre de 2007, la Policía portuguesa interrogó a los McCann como "sospechosos formales" (arguidos según el Código Penal luso). Según las autoridades lusas, unos perros detectaron sangre humana y hedor cadavérico en varios puntos del apartamento, en un coche alquilado 25 días después de la desaparición y prendas de ropa de Kate.

Además, el entonces comisario Gonçalo Amaral relacionó a los padres de la menor británica con su hipotética muerte. En el libro La verdad de la mentira, publicado en 2008, les acusó de haber ocultado el cadáver. Sin embargo, la publicación posterior de las diligencias policiales mostró que no existían pruebas claras para la acusación. Los exámenes del laboratorio no corroboraron los indicios de los detectives.

El hecho de que el matrimonio dejara solos a sus tres hijos generó un gran debate público que avivó también las críticas de la prensa. Los McCann llegaron incluso a ser interrogados por los servicios sociales en septiembre de 2007. Estos analizaron la situación de los dos hermanos de Maddie y no hallaron ninguna irregularidad. Finalmente, dos periódicos británicos, The Daily Express y el The Daily Star, pidieron disculpas en sus portadas por declaraciones difamatorias. Kate y Gerry fueron indemnizados.

Asimismo, un informe policial les exoneró de una posible negligencia delictiva. En julio de 2008 la Policía portuguesa descartó definitivamente a los padres como responsables de la desaparición de Maddie, un año después de que se apartase de la investigación el coordinador por declaraciones contra ellos.