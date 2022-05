El Centro Criptológico Nacional, el mismo órgano que detectó que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, habían sido espiados mediante el programa Pegasus, va a analizar los terminales de diputados y senadores para averiguar si han sido infectados.

Lo ha revelado este martes la vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, al explicar que el presidente de la institución, Ander Gil, se ha puesto en contacto con este centro para que proceda, al igual que se va a hacer con los diputados, a revisar todos los móviles institucionales de los senadores.

El procedimiento se llevará a cabo una vez que finalice la comprobación de los teléfonos institucionales de todos los miembros del Ejecutivo tras revelar este lunes el propio Gobierno que los de Sánchez y Robles sufrieron ataques en mayo y junio de 2021 que permitieron la extracción ilegal de información almacenada en ambos terminales.

Diputados de varios grupos creen que han podido ser espiados

En diferentes ruedas de prensa, los portavoces de estos grupos han dicho haber tenido la sensación de haber sido espiados desde hace tiempo, aunque haya sido ahora cuando ha salido claramente a la luz, tras reconocer el Gobierno el espionaje a Sánchez.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha admitido que hay conversaciones con la presidenta, Meritxell Batet, sobre el espionaje a los diputados, pero no ha querido desvelar mucho más. Sí ha aseverado que a los dirigentes de su formación les han espiado "desde el momento en que nacimos".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apoya que el Congreso ofrezca a todos los diputados la posibilidad de investigar si sus teléfonos están siendo espiados. No obstante, él personalmente está tan convencido de que su móvil es objeto de espionaje que no le hace falta ni comprobarlo. "Las apuestas sobre si a mí me espían o no están mil contra uno", ha dicho.

Está tan seguro de que su teléfono móvil también está intervenido que "desde hace mucho tiempo" toma precauciones sobre la información confidencial, hasta el punto de que no guarda ni las fotos de su hijo en el terminal.

Desde el PNV, Aitor Esteban ha incidido en que "siempre hemos sabido que nos han estado espiando" y se ha remontado a los tiempos del conocido como Plan Ibarretxe para lograr la independencia de Euskadi, o a la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentada por Sánchez.

"Eran momentos más bien de movimientos políticos", ha dicho tras señalar que, pese a no tener pruebas, "había conversaciones delicadas entre personas de la Ejecutiva y yo mismo, que luego veíamos reflejadas en algunos medios".

Íñigo Errejón, de Más País, ha opinado que la Mesa y la Presidencia del Congreso "tienen una responsabilidad para con sus diputados" y que "no se extienda la paranoia" sobre la inseguridad, dado que hasta ahora "no ha sido lo suficientemente diligente". Ha recordado que el Parlamento Europeo ha puesto a disposición de sus eurodiputados un servicio para asegurar la seguridad de sus móviles, "me gustaría que el Congreso también lo hiciera y que ampare a los que han sido espiados".