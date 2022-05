Reacciones en el mundo del deporte: la UEFA expulsa a Rusia de la Eurocopa Femenina de este verano. Portugal, el rival derrotado por Rusia en los play-offs de clasificación, será quien ocupará su plaza en el Grupo C.

Además, la UEFA ha decidido excluir a todos los equipos rusos de las competiciones continentales de clubes y selecciones de cara a la próxima temporada 2022-23.

El Comité Ejecutivo de la UEFA también ha declarado "no elegible" la candidatura que presentó Rusia para albergar las Eurocopas de los años 2028 o 2032.

“Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022. Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.More info: ⬇ᅬ“