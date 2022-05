Hoy, día 68 de la guerra: las fuerzas rusas continúan reagrupándose en el sur, sin nuevos avances confirmados

Ya sea como repúblicas independientes o anexionándose, Rusia está estableciendo las condiciones para un "control permanente sobre las zonas del sur de Ucrania que ocupa actualmente", según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La preparación comienza con el uso del rublo ruso, que se estaría empezando a usar en Melitopol, Volvonaja o Jersón. Para el think tank estadounidense, estas medidas -que "no son necesarias ni normales" en una ocupación militar- indican que la ambición de Putin no se limita al Donbás.

Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con misiles Onyx en Odesa el 1 de mayo. Para el ISW, el aumento de los ataques contra la ciudad portuaria, junto con la continua difusión de información en Transnistria, podría indicar una campaña desde el este y el oeste, potencialmente apoyada por operaciones anfibias. No está claro que Rusia tenga la capacidad para una operación tan grande y compleja en este momento de la guerra -el Ministerio de Defensa del Reino Unido informa hoy del nivel de desgaste militar del Ejército ruso, que habría perdido más de un 25% de las unidades enviadas a Ucrania-, pero podría intentarlo igualmente o esperar que la simple amenaza atraiga a las fuerzas ucranianas a la zona.

En el último día no se ha notificado actividad significativa en Mariúpol, donde los civiles de la planta de Azovstal comenzaron a ser evacuados a Zaporiyia, operación que continúa. Según el mimso ISW, en las provincias de Donetsk y Lugansk, las fuerzas rusas continuaron llevando a cabo ataques terrestres que tampoco lograron ninguna avance.