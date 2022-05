La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este sábado al Gobierno de que si no hay un cambio de actitud respecto al supuesto espionaje a políticos independentistas, voluntad de transparencia y asunción de responsabilidades en forma de dimisiones, será "difícil alargar la legislatura más tiempo".

Vilalta ha afirmado que actualmente en el Congreso "no hay alternativa" que no pase por el independentismo catalán y vasco: "el Gobierno puede salvar una votación, pero si no hay un cambio de actitud y de voluntad, vemos difícil que pueda alargar la legislatura más tiempo", ha señalado.

Para la dirigente republicana, es el Ejecutivo central el que tiene "la pelota en su tejado", ya que si bien ERC está dispuesta a proseguir con su "acción responsable en Madrid", la formación liderada por Oriol Junqueras tiene claro que se "planta" cuando se "vulneran los derechos de la ciudadanía".

Pero la respuesta del Gobierno, ha criticado, "ha sido absolutamente insuficiente y, hasta cierto punto, insultante. El hecho de reconocer que el espionaje ha existido y decir que es porque se lo merecía, como ha hecho la ministra Margarita Robles, lo encontramos insultante".