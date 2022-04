Ucrania - Rusia, última hora de la guerra

Zelenski insiste a Von der Leyen en que el nuevo paquete de sanciones a Rusia incluya el embargo al petróleo. En un mensaje a través de su perfil de Twitter, Zelenski ha contado que ha mantenido una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, a la que ha agradecido la decisión de Bruselas de suprimir los aranceles a las importaciones de los productos ucranianos.

Según los datos de los servicios comunitarios, el pasado año la UE y Ucrania tuvieron intercambios comerciales por valor de 52.000 millones de euros, el doble del volumen registrado en 2016 cuando entró en vigor el pacto de libre comercio.

“Talked to @vonderleyen. Thanked the European Commission for deciding to abolish tariffs, quotas on 🇺🇿 industrial goods, foods. Discussed further support, including MFA. The European Commission President spoke about 6th sanctions package, which must include oil embargo.“