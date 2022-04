Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Ucrania anuncia una "operación" para sacar a los civiles de la planta de Azovstal

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, cree que el mundo "le debe" a Ucrania garantías de seguridad. "Ucrania renunció a las armas nucleares por la paz mundial. Hemos estado llamando a la puerta de la OTAN, pero nunca ha abierto. El vacío de seguridad ha llegado a la agresión rusa. El mundo le debe a Ucrania seguridad, y pedimos a los estados que decidan qué garantías de seguridad están listos para dar".

“Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.“