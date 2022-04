Coronavirus

En hospitales como el Universitario de Canarias llevan dos días sin pacientes con COVID-19 en la UCI. Una alegría después de dos años difíciles en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, guardan cautela porque los casos no acaban de bajar

“Hay un número importante de pacientes, ya no solamente con patologías respiratorias, sino con otras patologías“

“Ahora mismo no tenemos ningún caso activo con COVID-19 en la UVI. Aunque sí que es verdad que en el hospital hay un número importante de pacientes, ya no solamente con patologías respiratorias, sino con otras patologías que al hacerle el ingreso del COVID-19 pues sale positivo”, comenta María Peña, médica UCI en el Hospital Universitario de Canarias.

La presión asistencial se encuentra estable en Canarias. Con fluctuaciones, pero dentro de esa estabilidad con unos 18 pacientes en UVI y 281 personas en planta en todo el archipiélago

El jefe de Epidemiología en Salud Pública, Álvaro Torres, dice que “cuando ha habido una estabilidad de casos, ha coincidido con una disminución importante de casos en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales”.

Con la nueva estrategia del ministerio solo se vigilan los casos graves y no los leves. Mayores de 60 que generalmente tienen asociadas otras patologías.

“Hablamos de personas muy mayores con muchos factores de riesgo asociados“

“En este momento hablamos de personas muy mayores. Una edad media de entre 75 y 80 años y ya con muchos factores de riesgo asociados”, explica Torres.

Hasta un 33% han descendido los ingresos en UCI. Aun así, los expertos mantienen cautela.

“Estamos esperando una siguiente oleada, aunque no sabemos si va a llegar“

María Peña dice estar contenta porque no hay pacientes con esta enfermedad actualmente. “Llevamos toda la pandemia igual, con una calma tensa esperando a que van a empezar a ingresar pacientes. Ya no son obligatorias las mascarillas, ya hay más eventos multitudinarios… Entonces estamos esperando una siguiente oleada, aunque no sabemos si va a llegar”.

Ahora habrá que esperar, nos dicen los expertos, si como en el resto del estado tiene o no repercusión el levantamiento de restricciones y la Semana Santa.