Ecologistas en Acción se ha manifestado frente al Congreso de los Diputados denunciando el "lavado verde" de los combustibles fósiles. En esta iniciativa contra el greenwashing han participado también otras organizaciones ambientales como Fridays For Future Madrid o Amigos de la Tierra, además de la Campaña Estatal Contra los tratados de Comercio.

"Queremos exigir soluciones reales que pasen por decir no a los combustibles fósiles", así lo ha destacado Marta García, miembro de Ecologistas en Acción y Coordinadora de la Campaña contra el Tratado de la Carta de la Energía a Efe.

“Un monstruo formado por las peores #EnergíasSucias ha venido a vernos. Un fantasma del pasado, insaciable. Le hemos hecho frente diciendo:

1⃣ No a la #taxonomía energética europea

2⃣ No más infraestructuras para el #gas

3⃣ No más TCE (Tratado de la Energía) #NoalTCE#ByeByeECTRex pic.twitter.com/ZipLmDSRFA“