Primer dia sense mascaretes a les aules

Després de les vacances de Setmana Santa avui s'ha reprès el curs escolar amb algunes diferències. Els alumnes han tornat a les aules sense mascareta. El seu ús deixa de ser obligatori tot i que encara s'han vist algunes cares tapades. "Jo la duc perquè així no agafaré la covid o altres virus","La meva està a la motxilla perquè tenia moltes ganes de deixar-la de dur". Era un dels dies més esperats per alumnes i finalment ha arribat. A les 9 del matí quan la tutora els hi ha donat la notícia els estudiants han començat a celebrar-ho. I és que, dos cursos després, avui s'han tornat a veure les cares.

Com queda la normativa? “Sempre que es puguin respectar les mesures de seguretat, la ventilació a les aules, la distància d'1,5 metres i s'evitin les aglomeracions els professors es podran llevar la mascareta“ A partir d'avui, dia 25 d'abril, deixa de ser obligatori l'ús de la mascareta als espais interiors de tots els centres educatius. Tot i això, els alumnes l'hauran de continuar duent al transport escolar, al transport públic quan facin excursions o viatges d'estudi, quan no es pugui garantir una ventilació adequada i quan hi hagi aglomeracions. En tots els casos es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene. Manuel Blanco, director de l'IES Son Cladera explica que al seu centre cada professor pot triar: "Sempre que es puguin respectar les mesures de seguretat, la ventilació a les aules, la distància d'1,5 metres i s'evitin les aglomeracions els professors es podran llevar la mascareta" Quan haurem de dur la mascareta amb el canvi de normativa? SERGIO CÁCERES / RTVE BALEARS