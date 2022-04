L'ús de la mascareta a la feina dependrà de cada empresa

L'ús de la mascareta, un dels elements més característics de la pandèmia, deixarà de ser obligatori als espais interiors, però l'haurem de dur a la feina? Amb la data ja marcada en el calendari, ara els treballadors es demanen si a la seva feina es podran llevar la mascareta a partir de dia 20.

La darrera paraula la tendran els serveis de riscos laborals de cada empresa. Sempre s'hauran de respectar les distàncies , també en espais ben ventilats. S'haurà de protegir a les persones més vulnerables, com les dones les embarassades o els que tenen problemes de salut. I és que els experts recorden que el virus encara no ha desaparegut.

Per exemple, als hospitals igual que a les residències i al transport públic el seu ús continua sent obligatori. Ana Cobos, tècnica de prevenció i salut laboral a la clínica Rotger recorda que als centres sanitaris s'haurà de continuar portant la mascareta en tot moment per motius de seguretat. A més, explica que a altres empreses que no siguin de l'àmbit sanitari, la decisió podria ser diferent."Dependrà dels serveis de prevenció.

Els més vulnerables s'hauran de protegir

I que passarà a altres espais on no és possible mantenir la distància de seguretat? Idò ho decidirà el propietari. Tot i això, el seu ús continua sent recomanable, especialment si hi ha persones vulnerables com per exemple dones embarassades o gent amb malalties o altres factors de risc.

També quan les persones que facin feina tenguin símptomes compatibles amb la covid. 19. I és que, tot i que cada vegada està més a prop, encara no s'ha erradicat la malaltia.