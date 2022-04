La mascarilla deja de ser obligatoria en interiores en Francia

La mascarilla deja de ser obligatoria en Francia a partir de este lunes en interiores, tras más de un año y medio, con algunas excepciones como los transportes públicos, los centros sanitarios o las residencias de ancianos. El levantamiento de esta obligación, adelantado por el primer ministro, Jean Castex, ante el fuerte descenso de la presión epidémica de la variante ómicron, va acompañado del fin de la exigencia del certificado de vacunación, que era necesario para muchos actos de vida social, como ir a un bar, a un restaurante, a un cine, a una sala de espectáculos, a un estadio, pero también para utilizar transportes públicos de largo recorrido.

Aunque ya no es obligatoria la mascarilla por ejemplo en las clases o en el trabajo, las autoridades sanitarias siguen recomendando que las lleven las personas positivas o sintomáticas, así como el personal sanitario. En los centros escolares, cuando un alumno de una clase sea positivo, todos sus compañeros pasan a ser casos contacto. Eso significa que los estudiantes de primaria no deben aislarse pero se tienen que hacer un autotest. Los más mayores tampoco deben aislarse si están vacunados, pero en caso de no estar inmunizados habrán de estar siete días en aislamiento y someterse a un test antes de volver al curso presencial.

En Francia, las mascarillas se habían impuesto en los transportes públicos cuando terminó el primer confinamiento en mayo de 2020 y en todos los espacios públicos en julio de ese año.

En cuanto al certificado sanitario (que demuestra haber recibido una pauta completa de vacunación, haber superado la covid o disponer de un test negativo de menos de 24 horas), sigue siendo necesario en hospitales, clínicas o centros sanitarios -salvo en los servicios de urgencias-, así como en las residencias de ancianos o de personas con minusvalías.

La utilización muy amplia del certificado sanitario primero desde el verano de 2021, y el de vacunación desde enero de 2022, generó un movimiento de protestas en Francia, que se fue diluyendo con el tiempo.