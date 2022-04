A finals del 2018, Pep Mulet va acomiadar-se dels escenaris per encapçalar el negoci familiar. Era el guitarrista de la banda de música L.A. Uns dotze anys de gires i escenaris que deixaren de costat 'La Pajarita', la coneguda botiga que va obrir la seva família fa 150 anys i on ell havia passat tota la seva infància i adolescència. Pep Mulet, recorda que quan era ben petit li encantava passar els horabaixes allà amb la família. Per aquest motiu, aquesta aturada en el món de la música va ser el millor moment per convertir-se en la sisena generació que continuaria amb el negoci familiar. Per ell, va ser una gran responsabilitat perquè hi havia molts matisos empresarials eren desconeguts. Els dos primers anys varen ser d'adaptació els altres dos, de pandèmia.

“

"Quan era petit anava amb els meus cosins i ens encantava provar tots els bombons sense que s'adonassin"“



La pandèmia obliga a canviar la perspectiva del negoci A partir del març de 2020, tot va canviar. Varen ser moments de molta incertesa i molt durs pel comerç. Els mesos de confinament els recorda com una pel·lícula de terror. La situació va obligar Pep Mulet a canviar i ampliar el model empresarial inicial perquè desaparèixer no era una opció. Per això, decidiren repartir a domicili per proporcionar més comoditat als seus clients que són majoritàriament d'edat avançada. També començaren a preparar de plats del dia amb l'ajuda del cuiner i amic Pau Barceló. Així, oferien més varietat. El menú era senzill, cuinat amb productes locals de quilòmetre zero. “

"El plat estrella no canvia, cuinam el pollastre trufat igual que fa cent anys"“