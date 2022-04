Cerquen voluntaris per enregistrar la veu i ensenyar parlar català a les màquines

Els assistents virtuals, com la Siri o l'Alexa, són ben coneguts a aquestes alçades i formen part del nostre dia a dia, però no són capaços de comprendre ni les ordres o preguntes més simples si són en català. Per això, no queda més remei que canviar de llengua si volem utilitzar aquesta tecnologia. El projecte Aina, Aina en homenatge a la lingüista menorquina Aina Moll, neix amb la voluntat de canviar aquesta realitat. Per a fer-ho possible necessita donants de veu o, el que és el mateix, voluntaris que ensenyin a les màquines, per dir-ho d'alguna manera, a parlar català.



Només l'1% dels enregistraments en variants de les illes Per a participar en el projecte només es necessita un mòbil o un ordinador amb micròfon. El voluntari ha de llegir frases que s'agrupen de cinc en cinc i ho pot fer de forma esporàdica o periòdicament. També pot ajudar validant enregistraments d'altres persones. Cerquen parlants de totes les edats, condicions socials i varietats dialectals. "És molt important que pugui entendre qualsevol parlant de tot el domini lingüístic", diu el secretari de Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, per això, fa una crida a voluntaris de les illes. De moment, només un 1% dels enregistraments són en variants de les Balears.



El supercomputador Marenostrum aprèn català El Govern s'ha sumat a aquesta iniciativa de la Generalitat. Totes les dades van a parar al supercomputador Marenostrum de Barcelona. Perquè les seves xarxes neuronals arribin a aprendre l'idioma necessiten milions d'hores en aquesta llengua. Cal donar a la màquina un diccionari de la llengua, el que tècnicament es diu un corpus, i models, és a dir, persones que la parlin.