Com és ser trans?

Fa quatre anys, la vida d'Izan va canviar per complet. Des de petit, no era feliç amb ell mateix. L’escola varen ser els anys més durs de la seva vida. La majoria d'al•lots i al•lotes trans viuen una etapa escolar difícil per la manca d’informació i d’acceptació que senten.

En el cas d'Izan, sofria assajament dels seus companys. Quan les seves notes varen començar a baixar, va deixar d’estudiar. Les Plataformes Trans, com per exemple, Balears Diversa, denuncien la manca d'atenció per part dels centres escolars a les persones trans. Afirmen que els centres no solen activar el protocol de protecció al menor i centren l'atenció en els pares.

La família una peça clau per la transició En el moment que Izan va donar una passa endavant i va contar com es sentia a la seva família. Izan es sentí molt afortunat amb el suport que va rebre dels seus pares. Al principi, la notícia va ser molt xocant per ells, però després d'entendre al seu fill, es varen convertir en l'empenta que necessitava per començar el procés de transició. El procés comença quan la persona trans decideix fer el canvi i visita al metge d'Atenció Primària. És conegut com a "Circuit de Transició". A les Balears, el protocol integral d'atenció sanitària està més avançat que a altres comunitats autònomes. Però, encara hi ha alguns punts a millorar. Des de Balears Diversa, Laura Durán, la portaveu de la plataforma i vocal de salut, sosté que les persones trans encara es troben amb dificultats. Un dels problemes més importants és que encara es tracta aquest procés de transició com una patologia.

La feina de les Plataformes Trans a Balears “Quan visitam el metge per começar la transició ens envien directament a salut mental“ Balears Diversa és una de les associacions més nombroses a les illes, la formen més 200 persones. Treballen conjuntament amb l'organització Chrysallis Balears, és l'Associació de famílies d'Infancia i Joventut Trans. En el darrer any, han augmentat considerablement les famílies inscrites. Un 25% més que l'any 2020. L'objectiu és clar: donar acompanyament i suport a les famílies. La realitat de les persones trans ha millorat amb el pas del temps. Actualment, la joventut té interioritzada la diversitat que conviu a la nostra societat, però encara queda feina per fer.