L'increment del preu del gasoil, afegit a l'encariment de l'electricitat i la crisi de subministraments, també està afectant el sector vinícola. Enguany el procés d'elaboració de vi s'ha encarit un 25%. Bodegas Ribas produeix anualment uns 75.000 litres de vi blanc i rosat. Un vi que, durant el procés final, s'ha de mantenir durant quatre setmanes a temperatures negatives. I això ho estan notant i molt a la factura de l'electricitat. La directora tècnica de la bodega Ribas, Araceli Servera, explica que ara paguen el doble que fa un any. "Els proveïdors han augmentat els preus entre un 15% i un 25%, i el que més ha pujat és l'electricitat"

També tenen problemes de subministrament

“Els proveïdors han augmentat els preus entre un 15 i un 25% i el que més ha pujat és l'electricitat“

Els problemes de subministrament han encarit l'elaboració de vins en un 25%. Si l'any 2021 produir una botella costava una mitjana de 5 euros ara no baixa dels 8. A més, hi ha dificultat per aconseguir botelles de vidre i aquest celler s'ha vist obligat a comprar més de 80 mil. Normalment, necessiten unes 10 mil per setmana. Toni Albert Miquel és l'encarregat del celler i afirma que això és un problema greu. "No sabem quan podrem donar sortida a les botelles que tenim aquí, a més és un problema perquè tenim poc espai i algunes botelles estan a l'aire lliure". Ara les tenen a l'exterior i calculen que estaran allà durant mesos.