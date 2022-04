Guerra en Ucrania

Las barricadas y los militares son visibles de forma diaria en las calles de Dnipro, la cuarta ciudad más importante de Ucrania. Este gran centro industrial, situado a 500 kilómetros al sureste de Kiev, ya ha sufrido varios bombardeos sobre su aeropuerto y una guardería, que han puesto en alerta a su población.

Aún así, la situación es más tranquila que en el resto del país, lo que la ha convertido en lugar de paso para los miles de refugiados que huyen de la invasión rusa. Dnipro también ha sido conocida en los últimas semanas como el lugar donde se han enterrado centenares de militares muertos, muchos sin identificar, procedentes de una guerra que ya dura 53 días. Un equipo de TVE habla con el alcalde de Dnipro, Boris Filatov, sobre los efectos de la guerra en esta ciudad y el futuro de sus habitantes.



Pregunta: ¿Cuál es la situación de la ciudad en estos momentos de la guerra?



Respuesta: La ciudad de Dinpro es muy importante en esta guerra. Estamos entre tres frentes: Donbás, Azov y la región de Járkov. Es un centro logístico muy grande y un paso de tránsito para muchos refugiados. Más de 200.000 personas han viajado con nuestra estación de tren y somos un punto importante. Estamos en una situación muy difícil.



P: ¿Cuántos refugiados hay en Dnipro y cuánta gente la ha abandonado?



R.: Solo podemos calcular los que han viajado a través del tren y son 200.000 personas, más la gente que ha ido en otros tipos de transporte. No podemos calcular la cifra exacta de refugiados, solo los que piden ayuda. En este caso, actualmente, en la ciudad hay unas 60.000 personas refugiadas.



P: Algunos analistas señalan Dnipro como un posible objetivo estratégico para Rusia. ¿Cree que las tropas rusas intentarán tomar la ciudad?



Estamos llevando a cabo una lucha muy feroz con los rusos. Antes planeaban invadir Kiev y otras regiones, pero esos planes están cambiando y

por eso todas las fuerzas están concentradas ahora en el Donbás. Antes nos daban siete días, ahora dos meses. No va a ser fácil para ellos, pues docenas de miles de soldados rusos se van a morir en el territorio ucraniano.



P.: ¿Está preparada la ciudad para esta batalla?



R.: Por supuesto, pero no podemos decir cómo. Hemos fortalecido nuestras líneas de protección. Estabamos preparados durante mucho tiempo. Va a ser muy difícil y hay que prepararse para todos los escenarios para parar la invasión rusa. Los rusos van a seguir hasta donde les paren, eso está claro.

P.: Las negociaciones con Rusia siguen en marcha. ¿Qué opina sobre ellas?



R.: Actualmente estamos en época de guerra. Hay diferentes opiniones y no podemos evaluar las medidas militares y las decisiones del presidente. No veo los resultados de las negociaciones, pensamos que son importantes, pero después de nuestra victoria podremos llegar a cualquier resultado. Rusia, además, siempre está engañando.



P.: ¿Piensa que Dnipro puede ser motor después de la guerra?



R.: Creemos que la guerra no ha detenido nuestra ciudad como ha ocurrido con Járkov. Actualmente, somos un motor de economía y somos importantes para la industria de todo el país. Tenemos que trabajar para reconstruir Ucrania.



P.: ¿Cree que Europa está haciendo lo suficiente o debería hacer más?



R.: Como ha dicho nuestro ministro de Asuntos Exteriores, necesitamos armas, armas, armas. Estoy completamente de acuerdo con él y pensamos que, aunque la ayuda ha llegado, es muy importante que recibamos más. Antes de la guerra el presidente pidió que se pusieran sanciones para prevenir la guerra pero, debido a la burocracia en Europa, la ayuda llegó tarde. Esta persona (Putin) tiene ambiciones enfermizas. Es el nuevo Hitler. Rusia es el nuevo Reich. No hay dudas, Europa debe entenderlo.