Semana Santa

El papa Francisco ha presidido este viernes el Vía Crucis en Roma desde un palco habilitado en el Monte Palatino, justo delante del Coliseo, un sugestivo escenario símbolo de los primeros mártires cristianos arrojados a las fieras, y después de dos años de parón por la pandemia de la COVID-19.

Las familias han sido las protagonistas este Viernes Santo que se han pasado la Cruz hasta llegar al Papa, que al final ha pronunciado una oración.

La guerra en Ucrania ha estado muy presente pero en forma de polémica.

Dos mujeres, una de Ucrania y otra de Rusia, han llevado la Cruz durante la treceava estación que recuerda las últimas horas terrenales de Jesús.

"Tómanos de la mano, como un Padre, para que no nos alejemos de Ti; convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón, para que aprendamos a seguir proyectos de paz; haz que los adversarios se den la mano, para que gusten del perdón recíproco", ha pronunciado el Papa.

Tras conocerse que una mujer ucraniana y otra rusa compartirían una de las estaciones, el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andrii Yurash, ya incidió en "las dificultades" y "las posibles consecuencias" de este gesto. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Yurash manifestó que entiende y comparte "la preocupación general" que ha generado en Ucrania y en muchas otras comunidades la idea "de poner juntas a mujeres ucranianas y rusas llevando la Cruz durante el Viernes Santo del Coliseo". "Ahora trabajamos en la cuestión, intentado explicar las dificultades de su realización y las posibles consecuencias", agregó.

