Faches-Thumesnil, un pueblo en el distrito de Lille con 18.200 habitantes, es el más grande de toda Francia gobernado por la formación del candidato de extrema izquierda a las elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon. En el Ayuntamiento, Patrick Proisy, lleva dos años como alcalde y cuenta que se metió en política por su admiración a Mélenchon, al que no considera extremista, sino "fiel a sus principios".

El actual presidente, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen parten como favoritos, pero en tercer lugar lo hace el líder de Francia Insumisa. Para Proisy, es el mejor candidato. El alcalde se ha movilizado puerta por puerta para explicarle los motivos de esto a los residentes del pueblo.

Casualidad o no, lo cierto es que en las proximidades al Ayuntamiento no están ni los carteles de Le Pen ni tampoco los de Macron. "Han venido a hacer mítines aquí al norte donde hay mucha migración para decir que no son ni racistas ni homófobos, pero no resultan muy convincentes", cuenta un vecino a TVE en relación con la formación de la ultraderechista.