El Ministeri d'Universitats vol dedicar per llei un 1% del PIB a finançar les universitats

Durant la primera visita del ministre d'Universitats, Joan Subirats, a les Illes Balears des que fou nomenat, s'ha avançat un compromís. Ha assegurat Subirats que el Ministeri "està treballant perquè el Projecte de Llei del Sistema Universitari incorpori un 1% del PIB a finançar les universitats".

Avui horabaixa s'ha reunit amb el conseller d'Universitat, Miquel Company, i altres membres del seu equip per explicar-los els detalls i les actuals polítiques universitàries.

Millor recerca i nous graus

Després de la reunió, el conseller d'Universitat ha declarat que els dos governs han coincidit en la necessitat de reforçar les infraestructures i finançament de la UIB. En aquest sentit, esperen avançar en accions conjuntes com millores en la recerca i la incorporació de nous graus com els anunciats de Cències Marines o Enginyeria informàtica a Menorca, per l'any 2023.