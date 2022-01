La Guàrdia Civil presenta un pla per a protegir els jaciments arqueològics subaquàtics

La Guàrdia Civil de les Balears s'ha marcat com a un dels objectius prioritaris conservar les restes arqueològiques submarines. Per això acaba de presentar el 'Pla Operatiu per a la protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic submergit' per a les aigües de l'Arxipèlag balear.

Aquest pla està basat en vuit fonaments bàsics que tenen en compte el paper que poden jugar en la protecció del patrimoni els pescadors i, fins i tot, els usuaris dels esports nàutics.

Més vigilància per evitar l'espoli La Guàrdia Civil aposta fort per aquest projecte i consolida les patrulles de vigilància integrades per personal dels GEAS, els Grups Especial d'Activitats Subaquàtiques. Però hi afegeixen el SIVE, el Sistema de Vigilància Exterior, que pot comprovar si hi ha embarcacions fondejades damunt les restes arqueològiques submarines, els derelictes. La vigilància, diu la Guàrdia Civil, és ''bàsica per conservar les restes que estan al fons de la mar" i es podrà acabar amb els robatoris i l'explotació comercial dels béns culturals.

Vigilància del comerç electrònic “La col·laboració ciutadana és fonamental “ Segons explica el coronel Antonio Orantos "la Guàrdia Civil fa una recerca de possibles restes robades a les pàgines de comerç electrònic". Aquí cerquen, per exemple, monedes o objectes petits que hagin estat espoliats i que es puguin vendre fàcilment per correu. El coronel Orantos fa referència al suport que reben de les lleis perquè des del 2015 el Codi Penal espanyol inclou penes per als espoliadors de jaciments. Destaca Orantos "la col·laboració ciutadana que ha fet possible la localització de derelictes", com ara el de Ses Fontanelles, a la platja de s'Arenal de Palma. Aquí un ciutadà va trobar per casualitat restes d'un vaixell de l'època tardoromana que transportava àmfores d'un tipus desconegut fins al moment. La Guàrdia Civil, tot i la pandèmia, ha pogut mantenir i reforçar la vigilància dels jaciments subaquàtics que es conserven des de fa segles a la mar Balear. Resalta Orantos l'estreta col·laboració que mantenen amb el Consell de Mallorca.