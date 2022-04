Más de 190 toneladas de basura han sido extraídas de los fondos marinos en las costas españolas durante 2021 gracias a la colaboración altruista de los 2.600 pescadores que participan en el proyecto 'Upcycling the Oceans', impulsado por Ecoembes y la Fundación Ecoalf. Nieves Rey, directora de comunicación y marketing de Ecoembes -la organización encargada del reciclaje de envases en España- e Irene Díez, directora de la Fundación Ecoalf, han presentado este martes los resultados de la última campaña según los cuales los 573 barcos de pesca que han colaborado de manera desinteresada extrajeron una media de dos kilos de residuos diarios.

Estos buques, principalmente pesqueros de arrastre, tienen sus bases en un total de cuarenta puertos ubicados en Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Las dos entidades impulsan desde 2015 esta iniciativa para extraer los residuos del océano con el doble objetivo de "darles una segunda vida" y limpiar el ecosistema marino, "gravemente amenazado por la actividad humana". Para ello, los barcos colaboradores combinan su habitual labor pesquera con la recogida de la basura, marcando de esta manera el comienzo del ciclo de un reciclaje en el que "ellos son los verdaderos héroes y el principal motor", según Rey, pero en el que la "responsabilidad es de todos" y por ello ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para la conservación de los oceános.

Más que limpiar, "dejar de ensuciar"

Una vez en puerto, Ecoembes y Ecoalf se encargan del proceso de reciclado y transformación de unos materiales que, como recuerda Díez, en realidad "no son basura, porque tienen un valor y no deben terminar en el mar" como si este fuera un vertedero. También ha insistido en que "el verdadero reto no es limpiar el océano, sino dejar de ensuciarlo" y ha anunciado la intención de expandir el proyecto a nivel internacional, incluyendo una vertiente más científica que ya está en marcha gracias a la Plataforma Marnoba de la Asociación Vertidos Cero, con objeto de analizar la composición, cantidades, localización u origen de los residuos y organizar toda esta información en un registro.

En la presentación también ha participado el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Nacho Llorca, quien ha asegurado que este trabajo "requiere un gran esfuerzo" aunque estos profesionales "harán todo lo que puedan para la buena salud del mar" porque están "orgullosos de contribuir a crear un planeta mejor, no sólo para nosotros sino para los que vienen detrás".

Llorca ha recordado que, cuando arrancó el proyecto, "contábamos con tan sólo tres barcos" y ha reconocido que "nunca esperé que esta iniciativa fuera a dar la vuelta al mundo" hasta el punto de convertirse en "referencia para muchos pescadores a nivel mundial".

Con vistas a las próximas campañas, tanto Rey como Díez y Llorca han confirmado la intención de mejora y crecimiento "no sólo en extensión geográfica, sino en la forma de abordarlo como, por ejemplo, con nuevas técnicas o con otro tipo de pesca que pueda llegar a residuos que se encuentran más cerca de la superficie".