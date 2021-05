Un nuevo estudio ha hallado mercurio en ríos y fiordos conectados a la capa de hielo de Groenlandia, en unos niveles comparables a los ríos de la China industrial, según informa el último número de la revista británica Nature Geoscience. Este hallazgo inesperado plantea interrogantes sobre los efectos del deshielo de los glaciares en un área que es, además, una importante zona exportadora de mariscos, de acuerdo con los investigadores de la Universidad Estatal de Florida (EE.UU.)



"Hay niveles sorprendentemente altos de mercurio en las aguas de los glaciares analizados en el suroeste de Groenlandia. Esto nos lleva a considerar ahora una gran cantidad de otras preguntas, por ejemplo, cómo podría llegar ese mercurio a la cadena alimentaria", señala Jon Hawkings, experto de la Universidad Estatal de Florida y del Centro Alemán de Investigación de Geociencias.



El estudio internacional comenzó como una colaboración entre Hawkings y la experta en glaciales Jemma Wadham, profesora del Instituto Cabot para el Medio Ambiente de la Universidad de Bristol. En un principio, los investigadores tomaron muestras de las aguas de tres ríos diferentes y dos fiordos junto a la capa de hielo para entender la calidad del agua de deshielo del glaciar y cómo los nutrientes del agua pueden sostener los ecosistemas costeros.

Unos niveles muy superiores

La revista señala que uno de los elementos que midieron fue el mercurio, potencialmente tóxico, pero no tenían ninguna expectativa de encontrar concentraciones tan altas en el agua. En los ríos de agua de deshielo de los glaciares muestreados en Groenlandia, los científicos encontraron unos niveles de mercurio disuelto más altos que en un río promedio.



El contenido típico de mercurio disuelto en los ríos es de 1 a 10 ng L-1 (el equivalente a una cantidad de mercurio del tamaño de un grano de sal en una piscina olímpica de agua). En los ríos de agua de deshielo de los glaciares muestreados en Groenlandia, los científicos encontraron niveles de mercurio disuelto superiores a 150 ng L-1, mucho más altos que los de un río medio.



El mercurio en partículas transportado por la harina glaciar (el sedimento que da a los ríos glaciares un aspecto lechoso) se encontró en concentraciones muy altas, de más de 2000 ng L-1.



Los investigadores no tienen claro si este mercurio derivado del glaciar se está abriendo camino hacia la red alimentaria acuática, donde a menudo pueden existir concentraciones más elevadas. "Naturalmente, tenemos hipótesis sobre lo que conduce a estas altas concentraciones de mercurio, pero estos hallazgos han planteado una gran cantidad de preguntas para las que aún no tenemos respuesta", dijo el experto Rob Spencer.