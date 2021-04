La joven activista sueca, Greta Thunberg, ha intervenido este jueves de forma telemática en una sesión virtual del subcomité para la supervisión del medioambiente del Congreso de los Estados Unidos, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra. En ella ha querido recordar que la brecha entre las medidas que se están adoptando y las que deberían tomarse para mantener la temperatura global por debajo del objetivo de 1,5 grados Celsius no hace más que ampliarse.

"Es el año 2021. El hecho de que todavía estemos teniendo esta discusión, e incluso que todavía estemos subvencionando los combustibles fósiles, directa o indirectamente, usando el dinero de los contribuyentes es una desgracia", ha lamentado. Un mensaje que ha dirigido tanto a republicanos como a demócratas.

“"It is the year 2021. The fact we are still having this discussion and, even more, that we are still supporting fossil fuels directly or indirectly using taxpayer money is a disgrace." —@GretaThunberg pic.twitter.com/273JYbDCB1“