Estados Unidos sanciona a dos hijas de Putin y endurece el bloqueo financiero a Rusia

Estados Unidos ha anunciado este miércoles nuevas sanciones contra Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania y la masacre de Bucha. Entre los afectados por este nuevo paquete de medidas se encuentran dos de los principales bancos rusos y dos de las hijas del presidente Vladímir Putin, así como a la mujer del ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Un alto funcionario del Gobierno de Joe Biden ha explicado en una conversación telefónica con periodistas el "bloqueo total" a Sberbank y Alfa Bank, las mayores instituciones financieras del país, que no podrán hacer transacciones con EE.UU. en ninguna divisa.

Además, se han dictado sanciones a las dos hijas de Putin, Katerina Tikhonova y Maria Vorontsova, así como a la esposa e hija del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Las sanciones llegan coordinadas con el G7 y la Unión Europea. Según ha señalado el gobierno estadounidense en un comunicado, estas medidas suponen la imposición de "sanciones financieras más severas al banco más grande de Rusia y varias de sus empresas estatales más importantes". Además, también se ven afectados "funcionarios del gobierno ruso".

"Dejé en claro que Rusia pagaría un precio severo e inmediato por sus atrocidades en Bucha. Hoy, junto con nuestros aliados y socios, anunciamos una nueva ronda de sanciones devastadoras", ha señalado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un tweet publicado poco después de conocerse las sanciones.

“I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz“